Ирландские рестораны и гастропабы открываются после полуторамесячного карантина

ДУБЛИН, 4 декабря . /ТАСС/. Рестораны, кафе, кухни при гостиницах и гастропабы по всей Ирландии возобновят работу в пятницу после полуторамесячного коронавирусного карантина. План постепенного ослабления ограничений вступил в действие с 1 декабря - в этот день в стране открылись промтоварные магазины, музеи, парикмахерские, фитнес-клубы, библиотеки, церкви.

Заведения общепита должны будут следовать жесткому регламенту. На обслуживание каждого клиента отведен один час 45 минут за исключением тех случаев, когда его столик расположен на расстоянии более двух метров от других. Максимально допустимое число людей за столом - шесть. Традиционные ирландские пабы, торгующие только напитками и не имеющие собственной кухни, смогут продавать их только навынос. Отпуск алкоголя для всех заведений разрешен будет лишь в случае, если клиент заказал еду на сумму €9 и более.

Пабы, вынужденные оставаться закрытыми, и оборот которых за неделю не будет превышать 25% средненедельной выручки прошлого года, смогут получить финансовую поддержку от государства. В зависимости от среднего дохода в 2019 году размер пособия составит до €5 тыс. в неделю. Решение о том, когда традиционные "жидкие" пабы Ирландии смогут наконец открыться для посетителей, пока не принято. По оценкам местных эпидемиологов, эти заведения рискуют стать одними из главных мест распространения инфекции, поскольку обеспечить социальное дистанцирование в них практически невозможно, а в состоянии алкогольного опьянения человек "теряет бдительность" и склонен нарушать ограничительные предписания.

С 18 декабря по 5 января кабмин Ирландии планирует ввести дополнительные послабления, чтобы дать гражданам возможность отметить Рождество и Новый год. В этот период будет действовать свободное перемещение по стране (пока ограниченное территорией графства проживания), будет ослаблено ограничение на проведение коллективных мероприятий в помещениях. На праздничные торжества смогут собраться представители двух семей, но не более.