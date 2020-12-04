В России средняя стоимость авиаперелета в новогодние каникулы снизилась на 20%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Авиабилеты на внутрироссийские рейсы в новогодние праздники в этом году стали гораздо доступнее и в среднем стоят на 20% дешевле, чем годом ранее, выяснили "Сбербанк страхование" (дочерняя компания Сбербанка) и аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру (исследование есть в распоряжении ТАСС).

"Авиабилеты на внутрироссийские рейсы в новогодние праздники будут гораздо доступнее, чем год назад. Средняя стоимость новогоднего перелета туда - обратно в этом году составила 12 261 рубль (-20%). Это на руку россиянам, большая часть которых настроена провести каникулы внутри страны. Доля перелетов за рубеж по сравнению с прошлым годом сократились впятеро. 2021 год граждане хотят встретить поближе к морю - в Сочи, Симферополе или Калининграде", - отмечается в исследовании.

По данным экспертов Туту.ру и "Сбербанк страхование", Сочи занял первое место среди самых популярных внутрироссийских новогодних направлений. В прошлом году город был только вторым в рейтинге. Средняя стоимость перелета из Москвы в Сочи и обратно по сравнению с прошлым годом снизилась на 9% и составила 12286 рублей.

Средняя стоимость билетов на другом популярном направлении "Москва - Симферополь" в этом году снизилась на 11% и составила 9908 рублей. Билеты в Калининград стали дешевле на 7% и в среднем стоят 9605 рублей.

Выгоднее всего в этом году будет слетать из Москвы в Уфу, Челябинск и Екатеринбург. Билеты на эти направления подешевели более чем на 40%.

Сервис поездок и путешествий Туту.ру и "Сбербанк страхование" проанализировали авиабилеты, оформленные с 1 сентября по 30 ноября 2020 года с датами вылетов 25 декабря - 10 января из Москвы.