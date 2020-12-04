Байден назвал "хорошим началом" законопроект о стимулировании экономики на $900 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Пакет экстренных мер по стимулированию экономики в условиях пандемии, который обсуждается в Конгрессе США, мог бы стать "хорошим началом". Такое мнение высказал в четверг избранный американский президент Джозеф Байден в интервью телекомпании CNN.

"Мы говорим о законопроекте примерно на $900 млрд, - отметил Байден. - Это стало бы хорошим началом. Этого было бы недостаточно, но эти средства покрыли бы самые насущные нужды людей, потерявших работу, людей, которые лишатся жилья после Рождества, поскольку они не могут оплачивать аренду, это была бы помощь в выплате по кредитам. Однако президент, как говорят, не готов подписать такой законопроект".

По словам Байдена, "возможно, около 20 сенаторов-республиканцев не будут голосовать за законопроект, но если лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл поставит законопроект на голосование, он может быть одобрен". "Это было бы хорошим началом", - подчеркнул Джозеф Байден. "Когда я займу пост президента, я обращусь с призывом о выделении дополнительных средств для того, чтобы решить проблему", - добавил он.

Во вторник в Конгрессе США был представлен новый вариант пакета экстренных мер стимулирования американской экономики, пострадавшей от последствий распространения нового коронавируса в стране. Подготовила этот законопроект группа членов Сената Конгресса, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в среду поддержали данную инициативу и предложили рассматривать ее в качестве отправной точки для консультаций.

При этом лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл не стал поддерживать этот вариант законопроекта, а предложил свой. В четверг он заявил об "обнадеживающих признаках" в деле достижения договоренности по новому законопроекту.