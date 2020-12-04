ТПП попросила о налоговых каникулах на три года для новых предприятий сельского туризма

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо главе Ростуризма Зарине Догузовой с рядом предложений о развитии сельского туризма, в частности, о налоговых каникулах на три года для новых предприятий. Об этом говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Предоставить налоговые каникулы для субъектов малого и среднего предпринимательства на срок три года с момента регистрации объекта (субъекта) сельского туризма", - отмечается в числе инициатив палаты, представленных в письме.

Катырин также просит внести сельский туризм в перечень кодов ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), предусмотреть субсидирование процентной ставки по кредитам субъектам сельского туризма на строительство и обустройство гостевых домов или помещений. Кроме того, он выступил за установление минимальных тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций - на уровне тарифов для населения сельской местности.

Глава ТПП предлагает разрешить использовать земли сельхозназначения для строительства различных туристических объектов, комплексов, подъездных дорог, транспортных стоянок. Он указал, что пока любое строительство на таких землях категорически запрещено. Более того, за их нецелевое использование "владелец рискует получить не только немалый штраф, но и вовсе расстаться с приобретенным наделом".

"Сельский туризм в целом очень емкий по инвестициям, он более затратен, чем сельское хозяйство, поэтому необходимо разработать специальную государственную программу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих в этой сфере, а также сформировать соответствующие продукты и услуги институтов развития и организаций инфраструктуры, включая систему торгово-промышленных палат. Разработать программы профессионального переобучения, повышения квалификации, учебные и методические материалы в целях обеспечения системной подготовки кадров для сельского туризма", - добавляется в предложениях.

Помимо этого Катырин просит разработать федеральную концепцию развития сельского туризма на период до 2035 года и региональные программы "с учетом специфики местности и применением комплексного подхода, включающего, наряду с сельским туризмом, рекреационные ресурсы, культурные достопримечательности, места бытования народных художественных промыслов".

"Перспективное направление"

В своем письме глава ТПП отметил, что сельский туризм "следует рассматривать как одно из перспективных направлений развития въездного и внутреннего туризма".

При этом, по его мнению, развитие этого направления сдерживает ряд ограничений. В их числе он назвал "отсутствие системного подхода к развитию и государственной поддержки сельского туризма, а также недостаточность существующей законодательной базы, так как в настоящее время законодательное регулирование сельского туризма практически отсутствует или является фрагментарным".