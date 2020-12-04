ЦБ РФ отозвал лицензию у национальной страховой группы "Росэнерго"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Банк России приказом от 3 декабря 2020 года отозвал лицензию на осуществление страхования у общества с ограниченной ответственностью "Национальная страховая группа - "Росэнерго". Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Отозвать лицензии от 23.10.2015 СЛ № 3295 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 23.10.2015 СИ № 3295 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 23.10.2015 ОС № 3295-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной ответственностью "Национальная страховая группа - "Росэнерго", - говорится в приказе ЦБ.

Решение принято в связи с "нарушением более чем на 20 процентов минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного Банком России" в соответствии с законом РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", следует из сообщения регулятора.

Ранее ЦБ сообщал о приостановке ряда лицензий компании, в том числе на ОСАГО, и о назначении временной администрации.

"Временная администрация, назначенная приказом Банка России от 30.11.2020 № ОД-1974, выявила существенное расхождение фактического остатка наличных денежных средств с данными бухгалтерского учета страховой организации. По выявленным фактам нарушений Банк России направит обращение в правоохранительные органы", - говорится в материалах ЦБ.

"Национальная страховая группа - "Росэнерго" является участником холдинга "Росэнерго". Помимо лицензии на страхование жизни и здоровье военнослужащих, Банк России в октябре 2015 года выдал страховщику лицензии на осуществление личного и имущественного страхования, а также компания получила разрешение на выдачу ОСАГО.