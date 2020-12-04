Ретейлер Wildberries зафиксировал в ноябре максимальный за год прирост числа МСП

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries в ноябре зафиксировал максимальный за 2020 год прирост на онлайн-площадке числа малых и средних предприятий, сообщает пресс-служба компании.

По результатам аналитики, за 11 месяцев 2020 года число представителей малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей и самозанятых, продающих свои товары через Wildberries, выросло на 273% год к году, достигнув отметки в 55 тыс. В ноябре был отмечен максимальный прирост: за месяц число новых партнеров-представителей МСП достигло 5,1 тыс., что превысило показатели апреля и мая 2020 года.

В целом же число продавцов на маркетплейсе достигло 80,5 тыс., при этом в октябре и ноябре отмечался наибольший за год прирост по 11 тыс. продавцов ежемесячно, что в 2 раза превысило максимальные показатели 2020 года, которые были зафиксированы в апреле и мае.

"Продажи малых и средних предприятий по итогам 11 месяцев 2020 года на Wildberries увеличились на 115% год к году до 227,5 млрд руб. Динамичнее всего в январе-ноябре росли продажи представителей МСП из Еврейской автономной области и Республики Бурятия (в 11 раз год к году), Самарской и Калининградской областей (в 7 раз), а также Республики Башкортостан (в 6 раз)", - отметил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

За 11 месяцев 2020 года россияне приобрели почти втрое больше товаров у представителей МСП, чем в 2019 году. Наибольшей популярностью пользовались товары для красоты, одежда, аксессуары, нижнее белье и продукты питания от МСП, а динамичнее всего спрос рос на товары для здоровья (рост продаж в штуках год к году в 20 раз), детское питание (в 14 раз), белье для малышей (в 13 раз), продукты питания и спортивную одежду (в 8 раз). При этом активнее всего россияне приобретали продукцию от предпринимателей из Московского региона, Санкт-Петербурга, Ивановской, Ростовской и Новосибирской областей.