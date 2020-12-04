Минпромторг: объем выпуска вакцины "Cпутник V" в РФ в ближайшее время достигнет 2 млн доз

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Объем произведенной российской вакцины "Спутник V" достигнет 2 млн доз, что позволит в ближайшее время начать массовую вакцинацию россиян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Ведутся переговоры с крупнейшими международными организациями и институтами, в том числе с ВОЗ, для ускоренной регистрации и преквалификации российской вакцины, а также с Европейским медицинским агентством (EMA) для получения разрешения на обращение вакцины в ЕС", - говорится в сообщении министерства.

Показатели эффективности вакцины "Спутник V" - свыше 95%, они продемонстрированы в рамках клинических испытаний с участием 40 тыс. добровольцев в России. "Объемы производства и ввода вакцины в гражданский оборот постоянно увеличиваются", - добавили в ведомстве.