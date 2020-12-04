{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Минпромторг: объем выпуска вакцины "Cпутник V" в РФ в ближайшее время достигнет 2 млн доз

Как сообщили в ведомстве, это позволит начать массовую вакцинацию россиян

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Объем произведенной российской вакцины "Спутник V" достигнет 2 млн доз, что позволит в ближайшее время начать массовую вакцинацию россиян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Ведутся переговоры с крупнейшими международными организациями и институтами, в том числе с ВОЗ, для ускоренной регистрации и преквалификации российской вакцины, а также с Европейским медицинским агентством (EMA) для получения разрешения на обращение вакцины в ЕС", - говорится в сообщении министерства.

Показатели эффективности вакцины "Спутник V" - свыше 95%, они продемонстрированы в рамках клинических испытаний с участием 40 тыс. добровольцев в России. "Объемы производства и ввода вакцины в гражданский оборот постоянно увеличиваются", - добавили в ведомстве.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Онлайн
Сессия "Цифровая Евразия" в рамках Первого Евразийского конгресса. Видеотрансляция
Участники сессии обсуждают перспективы масштабирования и реализации совместных цифровых инициатив
Читать полностью