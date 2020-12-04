Кировская область и "Газпром" намерены направить на газификацию региона 6,4 млрд рублей

КИРОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области и АО "Газпром" рассчитывают до 2025 года направить на газификацию региона 6,4 млрд рублей. За счет этих средств планируется газификация 15 тыс. квартир и домовладений в 93 населенных пунктах, сообщил в пятницу ТАСС министр энергетики и ЖКХ Кировской области Андрей Балдыков.

"Разработана программа развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2021 - 2025 годы. Программа утверждена губернатором Кировской области и направлена на утверждение председателю правления ПАО "Газпром". В рамках программы предусмотрены обязательства ПАО "Газпром" по проектированию и строительству объектов газификации на сумму более 4,2 млрд рублей и обязательства правительства области на сумму более 2,4 млрд рублей", - сказал Балдыков.

По словам министра, планируется строительство газопровода-отвода протяженностью 2 км и газораспределительной станции Нижнеивкино, 592 км межпоселковых газопроводов и 844 км распределительных газопроводов. В результате власти рассчитывают газифицировать 93 населенных пункта - более 15 тыс. домовладений и квартир, при этом уровень газификации региона увеличится с 42,12% до 47%.

По данным правительства области, сейчас день природный газ поступает в 299 населенных пунктов 14 районов области из 39, а также в три городских округа из шести. Газифицировано 262 433 домовладения и квартиры.