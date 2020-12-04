Туроператоры фиксируют массовые отказы от туров в Петербург на Новый год

ТАСС, 4 декабря. Туристы начали массово отменять туры в Санкт-Петербург на Новый год из-за ужесточения антикоронавирусных ограничений в городе на новогодние праздники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Жесткие ограничения, введенные в Санкт-Петербурге на новогодние праздники, вызвали массовые аннуляции туров в этот город. Эксперты полагают, что туристы еще успеют переориентироваться на другие направления. Однако есть опасения, что питерская инициатива может притормозить новогодний спрос в целом или даже вызвать цепную реакцию запретов в других регионах", - отметили в РСТ.

Туроператоры, столкнувшиеся с отказами туристов от новогодних туров в Петербург, вынуждены возвращать клиентам деньги. Также туроператоры предлагают туристам замену направления на Калининград, Вологду или на Кавказ. Часть туроператоров надеется, что с Петербурга туристы переориентируются на Ленинградскую область, где пока не действуют жесткие ограничения и где можно посетить музеи, местные горнолыжные курорты, отдохнуть в загородных коттеджах, сообщили в отраслевом союзе.

От введения ограничений пострадали и сами петербуржцы, считают представители турбизнеса. Некоторые жители города на фоне ограничений решили выбраться на новогодние праздники в регионы, где ограничения более мягкие - в Карелию, на Кавказ, на озеро Байкал, отметили в РСТ.

"К концу октября 2020 года Санкт-Петербург потерял 70% турпотока. По данным городского комитета по развитию туризма, в августе, благодаря принятым мерам, спад замедлился, однако это не изменило ситуацию коренным образом. Судя по всему, новогодние "меры" добьют эту грустную статистику, и город вполне может потягаться с Москвой, которая уже потеряла 90% туристов", - прогнозируют туроператоры.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили об ограничениях на период новогодних каникул из-за пандемии, запретив работу кафе, ресторанов, музеев, театров и концертов в период с 30 декабря по 10 января.