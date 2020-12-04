Центр обслуживания рыбопромысловых судов начали создавать в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 4 декабря. /ТАСС/. Центр обслуживания судов рыбопромыслового флота начали создавать в Архангельске, проект получил поддержку Росрыболовства, сообщил в пятницу в своем официальном телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"В рамках Арктического рыбопромышленного кластера приступаем к созданию в Архангельске промышленного технопарка "Центр комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота". В структуре кластера судоремонт и судостроение являются одним из главных векторов развития объединения. Его создание уже поддержано Федеральным агентством по рыболовству", - написал Цыбульский.

Проект предполагается реализовать с использованием инструментов государственно-частного партнерства на базе Маймаксанского грузового порта АО "Архангельский траловый флот". В Маймаксанском районе (Маймаксе) Архангельска исторически располагалась база техобслуживания судов, но сейчас эти компетенции утрачены. "Будем возрождать и развивать береговую инфраструктуру", - добавил глава региона.

Предполагается создание современной базы технического обслуживания, мощности которой позволят проводить не только механический ремонт, но и ремонт электронного оборудования судов с частичным изготовлением запасных частей. Также планируется восстановить разрушенные причалы, и, как было раньше, соединить порт с железной дорогой.

Суммарный объем инвестиций оценивается в более чем 600 млн рублей. "Судоремонт, как правило, осуществляется в кооперации множества малых и средних предприятий, мы готовы оказать им поддержку в части получения статуса резидентов Арктической зоны РФ. Это позволит предпринимателям получить соответствующие преференции", - отметил Цыбульский.

Работу над созданием концепции технопарка планируется завершить в начале следующего года. А непосредственно к строительству центра судоремонта участники проекта рассчитывают приступить через год.