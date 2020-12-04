Росприроднадзор в ходе проверки выявил 59 нарушений на заводе "Омскшина"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор в ходе внеплановой выездной проверки на заводе "Омскшина", который является одним из крупнейших в стране производителей шин, выявил 59 нарушений требований природоохранного законодательства. Об этом сообщается в пятницу на сайте федеральной службы.

Осенью 2020 года министр экологии и природных ресурсов Омской области Илья Лобов сообщил, что "Омскшина" (входит в холдинг "Кордиант") - одно из немногих предприятий Омска, которое отказалось заключать с регионом соглашение об экосотрудничестве. В рамках этого сотрудничества представители Минприроды могли бы контролировать соблюдение заводом экологического законодательства.

"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в рамках исполнения поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко от 24.08.2020 № ВА-П11-9771 с 27.10.2020 по 24.11.2020 провела внеплановую выездную проверку в отношении объекта АО "Омскшина" <...>, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и расположенного в г. Омск. В ходе проверки выявлено 59 нарушений обязательных требований природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе нарушений, в результате которых может быть причинен вред окружающей среде", - сообщил Росприроднадзор.

Выявленные нарушения

В ведомстве подчеркнули, что установки очистки газа (ГОУ) завода работают неэффективно и не соответствуют установленным паспортными данными техническим характеристикам. "Эффективность работы отдельных ГОУ по факту составляет 30% вместо 90%, предусмотренных проектными (паспортными) показателями", - подчеркнули в пресс-службе.

При проведении расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятие использовало методики, не включенные в утвержденный перечень. "Данные методики не применимы для расчета фактических выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по причине несоответствия требованиям, предъявляемых к методикам измерений в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ "Методики (методы) измерений", - отметил Росприроднадзор.

Также завод выводил из эксплуатации объекты капитального строительства без реализации мероприятий по охране окружающей среды, без разработки планов по восстановлению природной среды, рекультивации или консервации земель. Проверка выявила факт недоплаты в бюджет за превышение лимитов по выбросам в атмосферу бензола, метилбензола (толуаола) и смеси предельных углеводородов С1-С5. Только в течение 2020 года посты Обь-Иртышского УГМС дважды фиксировали превышение предельно допустимой концентрации бензола в атмосфере в Октябрьском округе Омска, где расположено предприятие.

Завод причастен и к загрязнению реки Омь. "Предприятие осуществляет сброс недостаточно очищенных сточных вод в водный объект р. Омь из выпуска № 2 с превышением установленных нормативов допустимого сброса, приводящий к загрязнению водного объекта, в том числе по нефтепродуктам (превышение более чем в 13 раз), взвешенным веществам (превышение более чем в 4 раза), БПК (биологическое потребление кислорода, показатель загрязненности органическими веществами - прим. ТАСС) (превышение более чем в 4 раза)", - сообщила пресс-служба.

Летом 2020 года местные блогеры и СМИ опубликовали видеоролик, на котором из подводного водостока "Омскшины" на поверхность воды всплывают нефтепродукты. Прокуратура Омской области в ходе проверки установила тогда превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, поверхностно-активных и взвешенных веществ и направила материалы проверки в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Принятые меры

За нарушение природоохранного законодательства Росприроднадзор составит протоколы об административных нарушениях в отношении юридического лица АО "Омскшина" и в отношении 6 должностных лиц компании. По результатам проверки заводу выдано предписание об устранении выявленных нарушений. ТАСС запросил комментарий АО "Омскшина".

В атмосфере Омска регулярно фиксируют превышение ПДК загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.