"Сбер" разработал собственную платформу машинного обучения ML Space

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. SberCloud, входящий в экосистему "Сбера", разработал облачную платформу Machine Learning Space (ML Space) для обучения ИИ-моделей, сообщил исполнительный вице-президент - руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

"Мы в "Сбере" считаем: Data Scientists должны посвящать обучению моделей не 30% времени, а 99%. И при этом иметь возможность работать из любой точки мира. Из облака. Именно поэтому мы создали такое решение. Сегодня с гордостью я рад вам представить Machine Learning Space от SberCloud", - сказал Рафаловский.