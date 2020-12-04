Три новые компании по добыче рыбы и крабов зарегистрированы в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 4 декабря. /ТАСС/. Три новые рыбодобывающие компании зарегистрированы в Архангельской области, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Три новые компании по добыче крабов и рыбы зарегистрированы на территории Поморья. Приход в регион промышленники связывают с началом формирования комфортного инвестиционного климата в Архангельской области", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, речь идет о крабодобывающих компаниях "Карапакс" и "Омега Трейд", а также о рыбопромысловой компании "Вирма", акционером всех трех структур является АО "Архангельский траловый флот" (АТФ). "Для любой компании важен хороший инвестиционный климат на территории, и мы уверенно связываем перспективы своего развития с Архангельской областью", - приводятся в сообщении слова гендиректора АТФ Алексея Заплатина.

В настоящее время на судах этих компаний работает около 200 жителей Архангельской области, планируется увеличение числа рабочих мест. На верфи в Нижнем Новгороде ведется постройка судна для добычи крабов, которое планируется сдать в эксплуатацию к 2022 году.

Промысловики водных биоресурсов используют специальный налоговый режим: отчисления от единого сельхозналога поступают в бюджет того региона, где они зарегистрированы. По предварительной оценке рыбопромышленников, с приходом новых компаний бюджет Архангельской области может рассчитывать на дополнительные поступления в 200 млн руб. ежегодно.