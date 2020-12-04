Интерпол отказал в розыске экс-совладельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Интерпол отказал российским правоохранительным органам в розыске бывших совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых. Об этом ТАСС сообщила защита бывших банкиров.

"Интерпол снял с розыска Алексея Ананьева, сочтя его преследование политически мотивированным", - сказал адвокат Алексей Кирсанов.

Адвокат подчеркнул, что фактически Интерпол остановил все розыскные процедуры.

По словам источника, близкого к ситуации, аналогичное решение принято в отношении Дмитрия Ананьева.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы заочно арестованы в России и объявлены в международный розыск, они находятся за рубежом. Ананьевы обвиняются в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и подозреваются в причинении ущерба путем обмана (пп."а", "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ) и легализации денежных средств (пп. "а", "б" статьи 174 прим. 1 УК РФ). Следствие считает, что Ананьевы совершили преступления в составе организованной группы, все члены которой не установлены. Потерпевшим по делу признан Промсвязьбанк, временная администрация которого обратилась в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Защита настаивает на невиновности Ананьевых и незаконности их заочного ареста. В суде адвокаты просили о назначении им меры пресечения, не связанной с арестом.

Постановление суда пока не вступило в силу, адвокаты могут обжаловать его в Мосгорсуде. В случае вступления в силу постановления об аресте будут действовать в течение двух месяцев с момента задержания обвиняемых.

Иски Промсвязьбанка

Промсвязьбанк пытается взыскать с экс-владельцев банка, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных лиц возмещение ущерба, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания ответчиками убыточных сделок. Кроме братьев Ананьевых, иск предъявлен еще 10 физическим лицам, а также компании Дмитрия Ананьева Promsvyazcapital B. V. В качестве третьих лиц в деле участвуют Центробанк и Агентство по страхованию вкладов, а также "Ингосстрах".

30 мая по решению суда на имущество Ананьевых и бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка был наложен арест на сумму в пределах 282,2 млрд рублей.

Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора, а в 2018 году был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.