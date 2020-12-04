"Сбер" запускает программу грантов для предпринимателей, внедривших ИИ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Сбер" готов выплатить до 1 млн рублей предпринимателям, внедрившим искусственный интеллект в свои процессы с помощью разработанной "Сбером" платформы машинного обучения ML Space и суперкомпьютера "Кристофари". Об этом сообщил исполнительный вице-президент - руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

"В честь запуска платформы ML Space я рад объявить о старте нашей новой программы грантов. Мы хотим, чтобы каждый предприниматель, каждая компания в стране могли попробовать создать и внедрить в свои продукты технологии машинного обучения. Поэтому любая компания или предприниматель может получить грант от SberCloud. До 1 миллиона рублей на создание продуктов с помощью ML Space и суперкомпьютера "Кристофари", - сказал он.