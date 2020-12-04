Премьер Белоруссии рассчитывает на постепенное возобновление сообщения в рамках ЕАЭС

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о необходимости более активной работы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по постепенному возобновлению сообщения между странами. Об этом глава белорусского правительства сказал в пятницу, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Для замедления процесса [распространения] коронавируса нам, к сожалению, пришлось пойти на жесткие меры в отношении ограничения перемещения пассажиров между нашими странами. Учитывая полученный опыт по сдерживанию инфекции, рассчитываю на более активный диалог между нашими министерствами здравоохранения, транспорта по постепенному возобновлению сообщения для облегчения деловых контактов и трудовой миграции", - отметил белорусский премьер.