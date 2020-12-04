Кабмин утвердил перечень современных технологий для специальных инвестиционных контрактов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень из более чем 600 перспективных технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК), сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень современных технологий, на основании которого будут заключаться специальные инвестиционные контракты. Решение позволит запустить новый механизм развития реального сектора экономики", - отмечается в сообщении.

В список включены перспективные технологии из различных отраслей, в том числе машиностроения, энергетики, химической и фармацевтической промышленности, телекоммуникации. Речь идет о производстве суперкомпьютеров, композитных материалов, устройств 3D-печати и других инновациях.

Компании, планирующие инвестпроекты в этих областях, смогут заключить с государством контракт, который предусматривает запуск серийного производства современной конкурентоспособной продукции. Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору стабильные условия хозяйственной деятельности. Кроме того, компания, участвующая в СПИК, может рассчитывать на налоговые льготы, преференции при проведении госзакупок и аренде земельных участков.

Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

"Принятое решение обеспечит приток инвестиций в промышленное производство и будет способствовать росту конкурентоспособности российской экономики", - отмечают в кабмине.