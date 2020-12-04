ЕАБР и почтовые операторы РФ, Армении и Киргизии будут вместе развивать почтовые сервисы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР), почтовый оператор Республики Армения "Айпост", почтовый оператор Республики Кыргызстан "Кыргыз почтасы" и "Почта России" в ходе Первого Евразийского конгресса, проходящего в Москве, заключили соглашение о сотрудничестве для совместного развития почтово-логистических сервисов и продуктов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Документ подписали председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, гендиректор "Айпост" Айк Карапетян, гендиректор "Кыргыз почтасы" Дамир Монолдоров и гендиректор "Почты России" Максим Акимов.

Стороны договорились о координации усилий в области создания логистических сервисов по доставке международных почтовых отправлений между странами, разработке и запуску продуктов для организации транзита отправлений по направлениям: Азия - Европа, Европа - страны ЕАЭС, Соединенные Штаты Америки - страны ЕАЭС.

Также ЕАБР и почтовые операторы намерены сотрудничать в сфере разработки и внедрения единой технологии обработки международных почтовых отправлений, применения технологии уполномоченного оператора интернет-торговли при организации таможенных складов, осуществления инвестиций в области современных технологий обработки логистических грузов и почтовых отправлений.

Первый Евразийский конгресс организован Евразийским банком развития. Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциал экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.

ЕАБР - международный банк развития, учрежденный Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников. Странами - участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз, который начал работу с января 2015 г., заменив собой ЕврАзЭС, входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, а Молдавия имеет статус наблюдателя.