На Ставрополье начала работу новая программа поставок сельхозтехники

ПЯТИГОРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Новая программа поставки сельскохозяйственной техники "Раннее бронирование" начала работу на Ставрополье. В ней участвуют более 20 отечественных производителей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"Сельскохозяйственные предприятия региона до 31 декабря 2020 года получат технику и оборудование компании "Росагролизинг" на льготных условиях по программе "Раннее бронирование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в акции участвуют более 20 основных отечественных производителей сельскохозяйственной техники.

"Особенностями акции являются специальные цены на сельскохозяйственную технику и оборудование по фиксированным ценам поставщиков 2020 года, аванс - от 0%, срок лизинга - до 7 лет, отсрочка первоначального взноса - до сентября 2021 года, выбор графика платежей аннуитетный, сезонный, регрессивный, оперативность оформления договоров лизинга - возможность оформления лизингополучателем сделки через личный кабинет", - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Ридный, слова которого приводятся в сообщении.