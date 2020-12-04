ЕАБР заинтересован в сотрудничестве с ЕС в рамках проекта "Путешествуй без COVID-19"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) заинтересован в сотрудничестве с другими странами для обеспечения взаимной интероперабельности проекта "Путешествуй без COVID-19" с аналогичными проектами. Об этом в куларах Первого Евразийского конгресса заявил заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.

"Мы знаем, что подобный проект запустят наши европейские коллеги. И этот продукт будет использоваться во всех странах Европейскоого союза. Мы в этом заинтересованы, чтобы обеспечить интероперабельность нашего приложения с европейским приложением. С тем, чтобы с нашим приложением граждане могли бы выезжать в Европу. А если из Европы к нам приезжают со своим приложением, то мы могли бы считывать их QR-коды. И с этой точки зрения мы, конечно же, готовы к сотрудничеству. Мы открыты для третьих стран", - сказал он.

По словам Саркисяна, помимо статуса инфицирования, этот проект также будет включать возможность приобретения страховых полисов.

"Обсуждая этот проект, мы также получили запрос от регулирующих органов, что необходимо продолжить работу над приложением, чтобы и другие риски тоже управлялись. В частности, если мы позволяем гражданам свободно перемещаться в пандемию, они не застрахованы от того, что могут быть заражены. И мы должны гарантировать им, что они получат необходимую медицинскую помощь. С этой точки зрения внедрение системы страхования тоже, конечно же, понижает риски и позволяет странам открывать границы, отказываться от локдауна, зная, что эти риски тоже управляемы. И мы уже разработали дополнение к нашему приложению с тем, чтобы дать возможность покупать страховые полисы и путешествовать уже со страховкой", - отметил зампред ЕАБР.

Кроме того, по его словам предполагается внедрить в проект информацию о прохождении вакцинации.

Ранее глава ЕАБР Николай Подгузов заявлял, что проект "Путешествуй без COVID-19" запускается в пилотном формате. Проект "Путешествуй без COVID-19" - это, фактически, прообраз медицинского паспорта ЕАЭС, когда информация о статусе тестирования (на сколько тест "свежий", в какой лаборатории сделан), содержится непосредственно в мобильном приложении, в котором генерируется специальный QR-код. Чтобы передвигаться между странами ЕАЭС код должен быть зеленый. Таким образом будет реализована идея свободного передвижения между странами ЕАЭС в условиях пандемии с учетом всех ковидных предосторожностей.

О конгрессе

Первый Евразийский конгресс, организованный Евразийским банком развития (ЕАБР). Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциала экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Сейчас странами - участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз, который начал работу с января 2015 г., заменив собой ЕврАзЭС, входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, Молдавия имеет статус наблюдателя.