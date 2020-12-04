Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов впервые с 22 января

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торговой сессии поднялся на 1,19% и в пике достигал 3200,23 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:16 мск.

Последний раз индекс Мосбиржи достигал таких значений 22 января 2020 года.

К 11:25 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3194,76 пункта (+1,01%). Индекс РТС торговался на уровне 1354,78 пункта (+1,15%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне повышается на 1,91% - до $49,64 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,7% и торгуется на уровне $46,57 за баррель.