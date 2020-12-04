ЕАБР ожидает снятия ограничительных мер из-за коронавируса в странах ЕАЭС весной 2021 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ограничительные меры, связанные с пандемией, могут быть сняты в странах Евразийского экономического союза весной 2021 года , этот процесс будет сопровождаться высоким восстановительным ростом экономик. Об этом заявил главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Винокуров журналистам в кулуарах Первого Евразийского конгресса.

"Мы верим в то, что 2021 год станет выходом на фазу роста. После каждого кризиса идет достаточно быстро восстановительный рост, и мы предполагаем в базовом сценарии, что ограничительные меры будут сходить на нет или стихать уже весной 2021 года. В среднем по странам ЕАЭС в 2021 году рост прогнозируется в 3,2-3,4%, в России - 3,2%. Это все в базовом сценарии, но если пандемия затянется, то все будет иначе", - сказал он.

Винокуров отметил, что полное восстановление экономики РФ ожидается не раньше 2022 года.

О конгрессе

Первый Евразийский конгресс организован Евразийским банком развития (ЕАБР). Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциала экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.

ЕАБР - международный банк развития, учрежденный Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников. Странами - участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз, который начал работу с января 2015 г., заменив собой ЕврАзЭС, входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, Молдавия имеет статус наблюдателя.