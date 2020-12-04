Клепач: существуют факторы для повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Экономические факторы сейчас складываются в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ на одном из ближайших заседаний, сообщил журналистам главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в кулуарах Первого Евразийского конгресса.

"Я надеюсь, что 18 декабря ключевая ставка не будет меняться, но скорее факторы складываются к сторону ее повышения либо в конце декабря, либо дальше, потому что инфляция ускоряется. Думаю, по году она будет 4,4-4,5% и это результат не только курса", - сказал он.

2020 год сопровождался активным смягчением денежно-кредитной политики, как российским ЦБ, так и мировыми регуляторами, в рамках борьбы с экономическими последствиями пандемии. С начала года Банк России понизил ключевую ставку четыре раза подряд, установив очередной исторический минимум в 4,25% на заседании в июле. На данном уровне она продолжает держаться по сегодняшний день. С момента введения в 2013 году ставка не опускалась ниже 5,5%.

Первый Евразийский конгресс организован Евразийским банком развития (ЕАБР). Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциал экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.

ЕАБР - международный банк развития, учрежденный Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников. Странами - участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз, который начал работу с января 2015 г., заменив собой ЕврАзЭС, входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, Молдавия имеет статус наблюдателя.