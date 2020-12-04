Мишустин предложил коллегам по ЕАЭС активнее реализовывать соглашение о маркировке товаров

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия предлагает коллегам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) активизировать работу по реализации соглашения о маркировке товаров. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета.

Он назвал маркировку товаров передовой технологией, которая значительно снижает объемы нелегального товарооборота, особенно в потребительском секторе, способствует созданию конкурентной бизнес-среды.

"Государства - члены ЕАЭС подключаются к системе по мере готовности, без определения жестких сроков. Учитывая это, предлагаем нашим коллегам активизировать совместную работу над реализацией соглашения, чтобы поэтапно перейти к внедрению системы маркировки на определенные группы товаров", - сказал Мишустин.

По словам российского премьера, проекты, запущенные в этой сфере, уже принесли свои результаты. Так, введение маркировки обуви в РФ позволило точнее определить объемы внутреннего рынка. Первоначально он оценивался в 400 млн пар, однако с начала работы системы в легальный оборот введено уже около 1 млрд пар обуви. При этом при торговле внутри ЕАЭС коды для маркировки можно получать беспрепятственно.