{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Владимир Путин принимает участие в конференции "Сбера" по ИИ. Видеотрансляция

Президент России выступает с речью на пленарном заседании AI Journey

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин участвует в пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey). 

Годом ранее Путин уже принимал участие в конференции AI Journey. Тогда он подчеркивал, что Россия должна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта: от этого зависит ее развитие по целому ряду направлений, включая обороноспособность.

Как ранее сообщили в пресс-службе "Сбера", ожидается, что банк представит на конференции свои новейшие разработки в области искусственного интеллекта, в том числе те, которые ранее не демонстрировались публично, а представители банка расскажут об AI-сервисах, которые уже успешно применяются в медицине, финансовом секторе и в других сферах.

Новые сообщения ↑
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Медведев попросил пресекать нецелевые траты средств, выделенных на обустройство госграницы
Политик указал, что "деньги должны расходоваться своевременно и в полном объеме, иначе эта работа никогда не завершится"
Читать полностью