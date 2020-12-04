Владимир Путин принимает участие в конференции "Сбера" по ИИ. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин участвует в пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Годом ранее Путин уже принимал участие в конференции AI Journey. Тогда он подчеркивал, что Россия должна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта: от этого зависит ее развитие по целому ряду направлений, включая обороноспособность.

Как ранее сообщили в пресс-службе "Сбера", ожидается, что банк представит на конференции свои новейшие разработки в области искусственного интеллекта, в том числе те, которые ранее не демонстрировались публично, а представители банка расскажут об AI-сервисах, которые уже успешно применяются в медицине, финансовом секторе и в других сферах.