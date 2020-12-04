Пилотный проект "Путешествуй без COVID-19" стартует на пространстве ЕАЭС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал на заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу о старте пилотного проекта "Путешествуй без COVID-19".

"Мы выходим на этап согласования решений, которые позволят упростить многие экономические и технологические процессы. В рамках ЕАЭС стартует пилотный проект "Путешествуй без COVID-19", разработанный евразийским банком развития", - сообщил глава российского кабмина. По его словам, это аналог цифрового документа, который подтверждает отсутствие у граждан коронавируса. Мишустин уверен, что использование такого сервиса значительно облегчит передвижение людей и уменьшит риск распространения инфекции.

Говоря в целом о цифровой повестке ЕАЭС, премьер-министр РФ подчеркнул, что сейчас этот аспект стал особенно востребован на фоне распространения коронавируса и связанных с ним ограничений. Он заметил, что именно цифровые технологии в этой ситуации помогают обеспечить работу жизненно важных отраслей.

"Цифровая интеграция становится основным фактором формирования единого экономического пространства и создания единой инфраструктуры союза на основе сетевого принципа без лишних посредников и препятствий", - сказал Мишустин, добавив, что цифровая трансформация в ЕАЭС предполагает запуск масштабных совместных проектов в ключевых отраслях экономики, нацеленных на обеспечение свободы передвижения капиталов, рабочей силы, товаров и т.д. Он уточнил, что речь идет о промышленных инициативах, цифровых транспортных коридорах, развитии цифровой торговли.