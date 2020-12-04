Мишустин предложил странам ЕАЭС общие меры для улучшения ситуации на рынке труда

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны выработать меры, чтобы исправить ситуацию на рынке труда, ухудшившуюся из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Распространение коронавируса негативно отразилось на рынке труда, сейчас важно стабилизировать ситуацию, работать над новыми инициативами, которые позволят обеспечить свободное и безопасное перемещение рабочей силы на всей территории союза", - сказал Мишустин. Он заверил, что "эта цель остается приоритетной даже в условиях карантинных ограничений".

Глава кабинета министров напомнил, что "запущен и проходит тестовую эксплуатацию проект "Работа без границ", который дает возможность любому гражданину или работодателю найти вакансии или резюме соискателя во всех странах ЕАЭС". "При необходимости такой сервис может стать составной частью информационной системы учета трудовой миграции", - полагает Мишустин.

Он сообщил, что "идет разработка мобильного приложения "Работа в ЕАЭС", которое позволит оказывать иностранным гражданам комплекс государственных услуг по трудоустройству на территории России". "Если партнеры выразят согласие, считаем полезным распространить такую идею на все государства союза абсолютно транспарентно, это даст возможность создать действительно безбарьерный свободный рынок труда в наших странах", - подчеркнул премьер-министр РФ.