Производство товарной рыбы в Ростовской области увеличено на 6% в 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Предприятия рыбохозяйственного комплекса Ростовской области в 2020 году на 6% увеличили производство товарной рыбы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Константин Рачаловский в пятницу на совещании, посвященном деятельности агропромышленного комплекса региона по итогам года.

"Предприятиями рыбохозяйственного комплекса увеличено производство товарной рыбы на 6%. Выпуск молоди для зарыбления естественных водоемов увеличили на 12%", - сказал Рачаловский.

На начало сентября объем производства товарной рыбы в Ростовской области составлял около 14 тыс. тонн - более 10% общероссийского объема.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, власти региона активно взаимодействуют с Росрыболовством в вопросах развития рыбохозяйственного комплекса, увеличения рыбных запасов в нижнем Дону, Цимлянском водохранилище и Таганрогском заливе Азовского моря.

По информации управления информполитики, в 2018-2020 годах на развитие рыбохозяйственного комплекса региона из областного бюджета было выделено 288 млн рублей. На 2020 год предусмотрено 84,4 млн рублей. Власти субсидируют обеспечение увеличения объемов производства товарной рыбы, сохранения водных биоресурсов, технической и технологической модернизации предприятий.