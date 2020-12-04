Грузовой поезд впервые отправляется из Стамбула в Китай

АНКАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Первый грузовой поезд отправляется в пятницу из Турции в Китай, ему предстоит преодолеть более 8,6 тыс. км за 12 дней. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции.

"Первый грузовой поезд из Турции в Китай отправляется сегодня из Стамбула. Поезд проследует по Транскаспийскому транспортному маршруту через железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс, он проедет 8 693 км, пересечет два континента, два моря, пять стран и доставит груз в Китай через 12 дней", - отмечается в коммюнике.