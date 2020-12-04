Глава ВТБ заявил о важности создания единого платежного пространства в странах ЕАЭС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо создать единое платежное пространство с расчетами в национальных валютах, заявил глава ВТБ Андрей Костин в рамках Первого Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития (ЕАБР).

"Мы видим, что постепенно рубль становится основным расчетным средством, и это задача, которая стоит сегодня на повестке дня, - создание единого платежного пространства в расчете в национальных валютах", - рассказал он.

"Вместе с тем не обязательно ждать, пока мы полностью выстроим архитектуру в области законодательства. Мы готовы двигаться дальше, и банки в значительной могут выступить локамотивом экономического развития, интеграции", - добавил глава ВТБ.

Помимо прочего, Костин отметил, что между странами-участниками союза постепенно формируется единый рынок заимствований. "Все больше компаний и стран ЕАЭС заинтересованы в том, чтобы осуществлять размещения своих облигаций в рублях. Из всех стран ЕАЭС ставки по рублям самые низкие на сегодня", - рассказал он добавив, что такое финансирование было произведено со стороны Казахстана и Белоруссии, а также ряда частных компаний. "Мы в том числе готовим выпуск рублевых облигаций для "Продовольственной контрактной корпорации" Казахстана", - также пояснил Костин.

Первый Евразийский конгресс организован Евразийским банком развития (ЕАБР). Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциал экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.

ЕАБР - международный банк развития, учрежденный Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников. Странами - участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз, который начал работу с января 2015 г., заменив собой ЕврАзЭС, входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, Молдавия имеет статус наблюдателя.