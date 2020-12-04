"Сбер" начинает третью волну IT-акселератора с участием международного фонда 500 Startups

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Сбер" начал прием заявок на участие в третьей волне международного акселератора IT-стартапов Sber500 с участием американского венчурного фонда 500 Startups. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба банка.

"Сбер" и 500 Startups запускают третий батч международного акселератора IT-стартапов. Это программа для технологических предпринимателей, основанная на возможностях "Сбера", крупнейшей экосистемы страны, а также экспертизе и опыте 500 Startups - одной из самых сильных команд в мире венчурного и IT-бизнеса. Заявки на участие можно подать до 10 января 2021 года", - говорится в сообщении.

За две предыдущие волны, в 2018 и 2019 годах, участники акселератора привлекли более 400 млн рублей инвестиций от сторонних инвесторов и 190 млн рублей от "Сбера", отмечают в пресс-службе. Также стартапы заключили партнерства с компаниями экосистемы "Сбера" и корпорациями-партнерами. В третьей волне лучшие стартапы смогут претендовать на инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund и более чем десяти фондов-партнеров.

"Меняется подход к обучению и его покрытие: теперь программа будет состоять из двух этапов. Первый этап - двухнедельные онлайн-буткемпы (школы интенсивного обучения - прим. ТАСС) для 500 лучших стартапов. За время буткемпов команды проработают ценностное предложение, узнают, как и когда выстраивать коммуникацию с разными целевыми сегментами, научатся стимулировать клиента к покупке. Во второй этап - основной акселератор - пройдет 25 сильнейших стартапов буткемпов. Все этапы акселерационной программы, как и раньше, будут курировать менторы из Кремниевой долины и международные эксперты", - рассказали в пресс-службе.

Первый зампред правления "Сбера" Лев Хасис отмечает, что все успешные компании когда-то были новичками и искали партнеров, которые в них поверят, и Sber500, по его словам, как раз призван дать такой шанс. Он также отметил расширение географии акселератора за пределы России - участие в работе примут стартапы из семи стран: России, Израиля, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии.

"Проект Sber500 - это наше плечо поддержки для талантливых стартапов, трамплин для прорывных бизнес-моделей, продуктов и сервисов. Мы благодарим десятки крупнейших российских и международных корпораций, которые вместе с нами участвуют в этом проекте и поддерживают стартапы в такое тяжелое для них время. В этом году мы ждем в акселератор не только российские, но и зарубежные технологически продвинутые команды, которые мечтают изменить мир к лучшему. Расширение географии проекта усилит конкуренцию между стартапами и поможет продвинуть на рынке самые сильные и крутые идеи и решения", - цитируют Хасиса в пресс-службе.