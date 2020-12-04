Оператор системы маркировки парфюмерии ответил на опасения продавцов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Система маркировки парфюмерии и косметики функционирует стабильно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Процесс эмиссии кодов функционирует в системе абсолютно стабильно, примеры каких-то сложностей у участников с эмиссией или замедления процесса эмиссии в системе отсутствуют. То же самое с откликом системы - задержки отсутствуют, все работает в штатном режиме. Все показатели находятся в целевых значениях, ведется круглосуточный мониторинг работы", - сказал официальный представитель ЦРПТ.

По его словам, среднее время выполнения заказа по эмиссии кодов (заказ может включать в себя до 150 тыс. кодов) составляет до 10 секунд. Он также сообщил о том, что сейчас в системе маркировки работает 8 тыс. 200 участников, включая всех ключевых российских и иностранных игроков. "Многие из них, как и положено, готовились заранее, на этапе пилотного проекта, который проходил с лета прошлого года. Но есть и те, кто еще не подключился к системе или подключается сейчас в режиме близком к авральному, но с каждой из компании ведется и будет продолжаться индивидуальная работа в случае возникновения любых вопросов", - сообщили в ЦРПТ.

По данным оператора, компании заказали уже более 46 млн кодов на свою продукцию, в том числе более 25 млн на импорт (не из стран ЕАЭС). Маркированная парфюмерия продается по всей стране - уже продано около 2 млн единиц. При этом у компаний есть право продавать немаркированные остатки до сентября следующего года.

Говоря о поштучной приемке товара в сетях, в пресс-службе оператора отметили, что участники (в том числе и розница) сами решают, принимать им товар поштучно или по коду агрегации, или вообще не проверяя товар при приемке.

"Код агрегации - это код транспортной упаковки (короб, палета и т. д.). Каждая упаковка имеет свой уникальный код, информация обо всех упаковках в коробе содержится в едином коде короба, обо всех упаковка во всех коробах - в коде палеты. То есть можно сканировать каждую упаковку, а можно один общий код, а можно воспользоваться "доверительной приемкой" и принимать все товары без проверки - это экономит время при приемке товара. Какую форму приемки выбрать, каждая компания решает для себя сама. Все такие же операции - контроль каждой упаковки, групповой упаковки или простая приемка - компании проводили и до ввода маркировки. Какое бы решение не приняла компания - возможность проведения операции в системе реализована", - указали в ЦРПТ.

4 декабря РБК со ссылкой на исполнительного директора Национальной ассоциации производителей и дистрибьюторов парфюмерии (производители "Парфюмстиль", "Арома пром", "Химсинтез" и другие) Людмилу Кузнецову написала о том, что парфюмерно-косметическая розница в России может войти в сезон высоких продаж с меньшим ассортиментом из-за сложностей, вызванных необходимостью поштучной приемки товара. При этом на текущий момент сложностей с системой маркировки нет, уверил издание представитель "Магнит косметик". Представители сетей "Л'Этуаль" и "Золотое яблоко", а также российского офиса L'Oreal воздержались от комментариев. В сети "Подружка" не ответили на запрос РБК.