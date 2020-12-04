Матвиенко просит кабмин ввести обязательную маркировку бутилированной питьевой воды

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко просит правительство ускорить рассмотрение результатов эксперимента по маркировке бутилированной питьевой воды и ввести ее на постоянной и обязательной основе.

"Мы бы просили ускорить рассмотрение итогов эксперимента по маркировке бутилированной воды. Это тот случай, когда мы поддерживаем маркировку. Просьба ускорить принятие постановления, чтобы это уже был не эксперимент, а чтобы это была система по обязательной маркировке бутилированной воды", - сказала Матвиенко в пятницу на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

По ее мнению, маркировка позволит прослеживать движение воды от источника и производителя до прилавка. Она подчеркнула, что сегодня всего 90 предприятий подключились к эксперименту.

"Что касается бутилированной воды, такое идет сопротивление мощное, такое нежелание способствовать наведению порядка. Можно этому не удивляться. Потому что, по некоторым оценкам экспертов, доходы от этой некачественной, якобы минеральной, якобы импортной воды сравниваются с доходами от продажи оружия. Это огромное доходы, отсюда такое сопротивление", - сказала председатель верхней палаты.

Она также попросила правительство определиться с органом власти, который будет один отвечать за качество упакованной питьевой воды. Сегодня, по словам Матвиенко, такого органа нет.

По словам сенатора, ей доподлинно известно, что некоторые виды импортной воды "разливаются в Мытищах из-под крана". "Они относятся к нам, как к какому-то третьему миру. Они продают свои бренды неизвестным компаниям "Рога и копыта". Те вешают красивые этикетки импортной воды", - сказала Матвиенко и попросила обратить внимание на то, как появляется такая вода, сколько ее завозится и сколько продается.

Про эксперимент

Правительство России 30 марта утвердило проведение с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды (включая природную или искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ).

Участие в эксперименте, согласно постановлению, добровольное. Оператором маркировки является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).