Песков назвал новые санкции против "Северного потока - 2" недобросовестной конкуренцией

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. В Кремле считают расширение США санкций против "Северного потока - 2" проявлением недобросовестной конкуренции и заверяют, что Москва сделает все для защиты своих интересов.

Такую позицию обозначил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать проект согласованного обеими палатами Конгресса США военного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к этому, Песков заявил: "Точно так же, как ко всем остальным санкционным устремлениям американской стороны". "В контексте "Северного потока - 2" считаем это не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции", - подчеркнул представитель Кремля.

По оценке Москвы, такие шаги "в основе своей противоречат принципам международной торговли и международного права". "Безусловно, мы будем делать все для защиты наших интересов и для защиты интересов международных коммерческих проектов", - заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, планируется ли РФ план противодействия этим санкциям.

При этом Песков не стал говорить о том, какие именно меры могут быть приняты, чтобы компенсировать потери компаний от возможных санкций против проекта. "Я воздержусь от комментариев по конкретным нюансам по понятным соображениям", - заметил представитель Кремля. "Разумеется, мы будем защищать свои интересы", - заверил он.