Песков заявил, что Путин не подписывал документов о новом назначении Чубайса

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не подписывал никаких документов о новом назначении Анатолия Чубайса, покидающего пост главы "Роснано". Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока каких-либо подписанных им [Путиным] документов о назначении Чубайса не было", - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли Чубайс остаться среди политиков, "на которых рассчитывает Кремль", или он может заняться личными проектами, Песков заметил, что на первую часть вопроса может ответить только Путин. "Любой человек при желании может заняться личными проектами", - добавил также представитель Кремля.

2 декабря президент РФ Владимир Путин предложил Сергею Куликову возглавить "Роснано". 3 декабря правительство РФ утвердило директиву об избрании Куликова на пост председателя правления "Роснано". С 2008 года "Роснано" руководил Анатолий Чубайс.