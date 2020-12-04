Более 12 млн россиян уволили за восемь месяцев 2020 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Порядка 12 млн россиян было уволено с 1 апреля по 1 декабря 2020 года, принято на работу 12 млн 230 тыс. человек. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства о продлении временных правил предоставления работодателями информации об увольнении и расторжении договоров с работниками.

"По данным оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля по 1 декабря 2020 года уволено 12 162,8 тыс. человек, принято на работу 12 230,1 тыс. человек", - говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2020 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости составила 3 млн 144 тыс. россиян.

"Предполагаются к увольнению 119 344 работников, находятся в отпусках без сохранения заработной платы 74 818 человек, в простое - 232 155 человек, работает неполный рабочий день 338 031 человек", - следует из пояснительной записки.

Согласно документу, в этой связи предлагается продлить действие временных правил предоставления работодателями информации об увольнении и расторжении договоров с работниками до 31 марта 2021 года.