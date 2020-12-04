ФАС оштрафовала "Яндекс" и Google за рекламу БАДов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала "Яндекс" и Google на 100 тыс. рублей за рекламу биологически активной добавки (БАД) с компонентом, запрещенным к изготовлению и распространению на территории РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Административные штрафы в 100 тыс. рублей каждой компании служба назначила за распространение в поисковых системах рекламы БАДа, который содержал перец Kava, запрещенный к изготовлению и распространению компонент. Нарушителями закона о рекламе антимонопольное ведомство признало обе организации в октябре этого года по итогам рассмотрения материалов о распространении рекламы биологически активной добавки Gaia Herbs", - говорится в сообщении. Как поясняет ведомство, в марте 2020 года в сервисе "Яндекс.Директ" и в сервисе Google AdWords распространялась реклама этого БАДа с гиперссылкой для перехода на сайт компании - распространителя БАДов - iHerb.

В состав добавки Gaia Herbs входит перец Kava (piper methysticum), который относится к списку сильнодействующих веществ, а его изготовление и распространение на территории РФ запрещено, как и реклама таких товаров.