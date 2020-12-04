ЕАБР, ВЭБ.РФ и банки развития Казахстана и Белоруссии объединят усилия инвестдеятельности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР), ВЭБ.РФ, "Банк развития Казахстана" (БРК) и "Банк развития Республики Беларусь" (БРРБ) заключили меморандум о сотрудничестве с целью развития интеграции между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в сообщении ЕАБР.

В рамках достигнутых договоренностей стороны объединят усилия для развития интеграции между странами ЕАЭС путем осуществления инвестиционной деятельности, а также для достижения общих целей и реализации общих инициатив в области будущего сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

Церемония подписания состоялась на полях Первого Евразийского конгресса, организованного ЕАБР. Подписи под документом поставили председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, председатель правления БРК Абай Саркулов и председатель правления БРРБ Андрей Жишкевич.

"Подписанный меморандум - это не только продолжение успешного сотрудничества с каждой из сторон, но и новый этап взаимоотношений ключевых финансовых институтов наших стран, направленный на развитие и интеграцию стран ЕАЭС", - отметил Подгузов.

О форуме

Первый Евразийский конгресс организован Евразийским банком развития (ЕАБР). Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциала экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.

ЕАБР - международный банк развития, учрежденный Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников. Странами - участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз, который начал работу с января 2015 г., заменив собой ЕврАзЭС, входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, Молдавия имеет статус наблюдателя.