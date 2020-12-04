Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций Башкирской содовой компании

УФА, 4 декабря. /ТАСС/. Иск Генпрокуратуры РФ об изъятии акций Башкирской содовой компании (БСК) удовлетворен в полном объеме, сообщил в пятницу журналистам представитель ведомства Иван Будлов после судебного заседания по делу об изъятии акций предприятия в пользу Росимущества.

"Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, в полном объеме", - сообщил Будлов.

Представитель Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии Азат Галин в свою очередь сообщил ТАСС, что по итогам заседания еще будут поданы апелляционные жалобы, не уточнив позицию республики.

Согласно картотеке дела, на слушании в пятницу АО "Башкирская химия" ходатайствовала об отложении разбирательства, также в суд поступили заявления об отмене обеспечения иска, о вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. АО "Региональный фонд", который держал пакет акций БСК, принадлежащие Башкирии, ходатайствовал об ознакомлении с материалами дела.

В конце августа в Арбитражный суд Республики Башкортостан поступило исковое заявление первого заместителя генпрокурора РФ об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных именных акций АО "Башкирская содовая компания" из чужого незаконного владения АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия", ООО "Торговый дом "Башкирская химия". На акции был наложен арест.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 26 августа поручил кабмину и руководству Башкирии разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры. В тот же день прокуратура начала проверку. До 17 января 2013 года 61,65% ОАО "Сода" принадлежали Башкирии, 34,79% - ОАО "Каустик". Впоследствии "Сода" была присоединена к "Каустику" с переименованием последнего в Башкирскую содовую компанию. После конвертации акций двух компаний доля акций республики в БСК, которая владела контрольным пакетом ОАО "Сода", снизилась до 38%, кипрской ModisаnnaLimited и ОАО "Башкирская химия" перешло 62% акций.