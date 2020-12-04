Доля нелегальной табачной продукции в России в 2020 году снизилась до 10,5%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Доля нелегальной табачной продукции снизилась в 2020 году в России до 10,5%. Об этом сообщил в пятницу статс-секретарь - заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.

"Прирост и объем производства табачной продукции - порядка 15% в 2020 году, доля нелегальной продукции за этот же период снизилась до 10,5%", - сказал он на ежегодном совещании председателя Совфеда Валентины Матвиенко со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Орлов отметил, что такой результат был достигнут за счет внедрения специальной маркировки табачной продукции. По его словам, это потребовало легализации 18 производителей табачной продукции, что составляет 45% от общего числа на рынке.