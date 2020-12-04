В Пензенской области на субсидии бизнесу во время пандемии направили 1 млрд рублей

ПЕНЗА, 4 декабря. /ТАСС/. Субсидии бизнесу Пензенской области во время пандемии составили 1 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу на заседании регионального совета по развитию предпринимательства губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Более 28 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получили субсидии на сохранение занятости и покупку антисептиков, масок, средств дезинфекции. Объем поддержки составил миллиард рублей", - сказал он.

Белозерцев добавил, что банки выдали более 3 тыс. льготных кредитов пензенскому бизнесу на сумму более 4 млрд рублей, по займам еще на 2 млрд рублей приняты положительные решения.

В 2020 году власти региона докапитализировали гарантийную микрофинансовую компанию "Поручитель", учредителем которой выступает департамент госимущества Пензенской области. На это было направлено 247 млн рублей. По словам министра экономики региона Сергея Капралова, фонд выдал 138 антикризисных займов со ставкой 2% на сумму 454 млн рублей.

"В настоящее время на базе компании "Поручитель" идет создание единого центра кредитования, основной задачей которого станут предоставление услуг кредитного брокерства субъектам МСП. В центр сможет обратиться любой предприниматель и ему помогут выбрать оптимальный кредитный продукт, подготовить пакет документов, оформить и подать заявку в финансовую организацию и обеспечат сопровождение до подписания кредитного договора", - пояснил Капралов.