Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества

НОВО-ОГАРЕВО, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что искусственный интеллект является основой для нового рывка в развитии всего человечества.

"Искусственный интеллект, безусловно, - это основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии", - заявил он в пятницу, выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Глава государства обратил внимание на то, что так называемые сквозные технологии "пропитывают и будут пропитывать все сферы жизни: производство, социальную сферу, науку и даже культуру". "Все это будет сочетаться между собой", - заметил он

Путин уверен, что необходимо заранее продумать и купировать все риски, связанные с искусственным интеллектом. Как считает российский лидер, развитие искусственного интеллекта действительно влечет за собой определенные риски, но именно "от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями". "Так же, как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются в том числе в военной сфере, - пояснил Путин. - Поэтому, я думаю, мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать их".

Путин также уверен, что искусственный интеллект не сможет заменить человека, но становится его верным помощником. "Искусственный интеллект никогда не заменит человека. Да, искусственный интеллект, машины будут контролировать человека в значительной степени, так же, как и многие другие современные технические средства, но человек должен в конечном итоге контролировать эти машины", - указал глава государства. По его словам, искусственный интеллект "становится верным помощником, открывающим новые горизонты для реализации целого ряда задач, которые стоят перед человечеством".

Российский лидер также заявил, что каждое десятое медучреждение в РФ в 2021 году будет применять искусственный интеллект.