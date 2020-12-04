Сбоев в работе новой системы воздушного пространства не зафиксировано

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сбоев и нарушений при полетах за первые сутки работы новой системы воздушного пространства Москвы и смежных с ней областей не было. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"За первые сутки работы новой структуры воздушного пространства Московской и смежных с ней зон нарушений при полетах и сбоев в работе не зафиксировано. Полеты осуществлялись штатно", - отметили в агентстве.

В Росавиации добавили, что 3 декабря по новой структуре выполнено более 2,6 тыс. полетов самолетов, из них более 2 тыс. - российских авиакомпаний, 184 - иностранных, еще почти 400 самолетов следовали транзитом.

Новая структура воздушного пространства была введена в работу ночью в четверг. Она увеличит пропускную способность воздушного движения в Московской зоне в 1,5 раза, уровень безопасности - в 1,8 раза. Всего изменения затронут более 84 аэропортов России.

Переход на новую структуру воздушного пространства вызвал определенные сложности, связанные с тем, что провайдеры навигационных данных (Jeppesen и Lido) не успели включить картографическую информацию по некоторым российским аэропортам в базу данных. Как следует из сообщения Росавиации, полеты в такие аэропорты также выполняются в штатном режиме.

"3 декабря 29 эксплуатантов выполнили в плановом режиме полеты на 21 аэродром европейской части страны. Это аэродромы, где сейчас обновляется навигационная база данных воздушных судов (FMS). В том числе выполнены без каких-либо осложнений полеты в аэропорты Ижевск, Астрахань, Киров, Курган и Ярославль, что подтверждает техническую возможность данных аэродромов принимать воздушные суда без исключений", - отметили в Росавиации.