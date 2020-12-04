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Путин: в ближайшие 10 лет нужно провести цифровую трансформацию всей России

Президент поручил кабмину оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта

ТАСС, 4 декабря. В ближайшие 10 лет нужно провести цифровую трансформацию всей России, заявил президент Владимир Путин. Он поручил кабмину оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта. 

Глава государства также поручил в начале 2021 года внести проект закона о доступе разработчиков искусственного интеллекта к государственным большим данным. 

По мнению Путина, курсы по искусственному интеллекту нужно включить в программы профессионального образования, в том числе для будущих чиновников. 

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