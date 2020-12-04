Кабмин проработает отказ от освобождения движимого имущества компаний от налогов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство проработает вопрос об отмене освобождения движимого имущества компаний от налогообложения не позднее марта 2021 года, отмена налога начала действовать с 1 января 2019 года. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Лавров на "Ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти".

"В одобренных правительством основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021-2023 годы содержатся положения о рассмотрении вопроса об отказе исключения движимого имущества из объектов налогообложения при снижении предельной ставки налогообложения имущества в целом. Таким образом, вопрос будет проработан об отказе от этой льготы в принципе", - сказал Лавров.

Он заявил о создании рабочей группы под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова, которая разработает конкретные предложения по данному вопросу не позднее марта следующего года. "И если будет сочтено нецелесообразным сохранение этой льготы, будут подготовлены соответствующие изменения в налоговый кодекс", - добавил Лавров.

Позиция Совфеда

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Совфед предупреждал правительство, что в результате принятия закона об освобождении движимого имущества от налогообложения могут возникнуть выпадающие налоговые доходы в региональных бюджетах. "Совет Федерации возражал против принятия подобного закона об освобождении движимого имущества от налогообложения. Было поручение президента, но оно исполнено было неточно. Мы говорили о том, что новое приобретаемое оборудование для повышения производительности труда, для улучшения условий труда, мы двумя руками за то, чтобы это новое оборудование не облагалось налогами, но не послушали, все освободили. В итоге мы настаивали на том, чтобы был сделан четкий перечень, чтобы Минэкономразвития определило, что такое движимое имущество. Ничего сделано не было, потому что это крайне сложно сделать. Мы предупреждали, что в результате принятия этого закона будут большие выпадающие налоговые доходы в бюджеты субъектов РФ, так и произошло", - подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что Совет Федерации ожидает принятия решения об отмене данной льготы. "Нас заверяло министерство финансов, что все выпадающие доходы субъектов будут компенсированы, так вот расчеты субъектов и расчеты Минфина разнятся в два раза, но даже эти выпадающие доходы так и не были компенсированы. Закон неправильный, плохо работающий, мы ждем, наконец, принятия соответствующего решения", - сказала Матвиенко.

Ранее министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заявил, что Минфин готов рассмотреть предложение бизнеса облагать налогом и движимое, и недвижимое имущество, но снизить ставку наполовину.

Решением правительства налог на движимое имущество был отменен, однако отмена вызвала много споров у бизнес-сообщества о разграничении понятия движимого и недвижимого имущества.

Отмена налога на движимое имущество компаний начала действовать с 1 января 2019 года. Предполагается, что эта мера должна способствовать ускоренному обновлению основных фондов и создавать стимулы для развития промышленности.

Налог на имущество организаций является региональным. Субъекты РФ, устанавливая собственные ставки налога, вправе дифференцировать их в зависимости от категорий налогоплательщиков и вида имущества. В отношении отдельных объектов недвижимости (торговых и административно-деловых центров, офисов, точек общепита и др.) при расчете налога применяется их кадастровая стоимость, если субъект РФ принял соответствующий закон, а конкретный объект включен в специальный региональный перечень.