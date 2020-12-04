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Путин заявил о планах ввести автоматическое оказание большинства госуслуг

Путин заявил о планах ввести автоматическое оказание большинства госуслуг.

"Аэрофлот" получил допуск на полеты на Сейшелы
Авиакомпания сможет осуществлять полеты на острова семь раз в неделю
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