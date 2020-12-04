Медведев раскритиковал темпы оснащения и модернизации госграницы России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Темпы оснащения и модернизации государственной границы России недостаточны, а освоение федерального бюджета на эти цели составляет лишь около 50%. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, открывая в пятницу совещание о дополнительных мерах по обустройству госграницы, включая пункты пропуска.

"Проблем, несмотря на результаты, еще немало. Я имею ввиду то, что связано с недофинансированием программ по обустройству государственной границы, а иногда с расходованием этих денег", - констатировал он, отметив, из-за этого темпы строительства или реконструкции замедляются, а техническое оснащение зачастую оставляет желать лучшего, "особенно, когда мы смотрим примеры по другую сторону границы".

"Я не буду называть государства. Но все мы понимаем, что все, что сейчас делается в этой сфере, должно делаться по самому высокому слову современного технологического исполнения, включая использование всех самых современных технологий, которые в этой сфере работают", - указал Медведев. Он констатировал, что из-за этого не хватает современных биометрических систем опознавания личности и программно-технических комплексов паспортного контроля, досмотровых средств.

"Модернизация и развертывание высокотехнологичных комплексов и систем зачастую не укладывается в сроки. Объем бюджетных ассигнований отстает от необходимого. По мнению, Минтранса, это не более 50% от фактических нужд, освоение средств федерального бюджета также не достигает 50%", - сказал зампред СБ РФ. По его словам, эти факторы должны насторожить и не позволить считать ситуацию в этой сфере удовлетворительной.

Медведев напомнил, что в последние годы были приняты важные решения по комплексному обустройству государственной границы России. "Я вспоминаю, как мы эти вопросы обсуждали в нулевые годы, в каком состоянии все было. Это, конечно, огромная разница", - констатировал он.

В феврале 2020 года правительством утверждена новая редакция ФЦП по государственной границе, предусмотрено дополнительное финансирование ее мероприятий в объеме более 7 млрд рублей ежегодно.