СМИ: порт Янпу в 2020 году усилил открытость Хайнаня, несмотря на пандемию

ХАЙКОУ, 4 декабря. /ТАСС/. Особая таможенная зона Янпу на западном побережье провинции Хайнань в 2020 году оказала большое влияние на усиление открытости всего острова, даже несмотря на пандемию нового коронавируса. Такую оценку дали обозреватели газеты "Хайнань жибао".

По их наблюдениям, за последние полгода, после того как 1 июня была опубликована Генеральная программа развития Хайнаньского порта свободной торговли, этот современный портовый район сумел добиться заметного прогресса в развитии перспективных видов внешнеэкономической деятельности. Согласно оценке экспертов, за последние месяцы Янпу стал играть все более ощутимую роль "международного логистического узла в области сухопутных и морских перевозок".

Согласно опубликованной статистике, с января по октябрь включительно эта особая зона обслужила поток грузов весом 46,6 млн тонн, продемонстрировав рост на уровне 12,88% в годовом исчислении. В том числе внешний товарооборот превысил 25,9 млн тонн, увеличившись на 12,16%. Янпу принял и отправил свыше 792 тыс. стандартных контейнеров, что на 41% больше показателя за аналогичный период 2019 года. Кроме того, за десять месяцев в 3,7 раза возросли масштабы заправки судов топливом по беспошлинной ставке, до более чем 85 тыс. тонн.

Среди главных достижений администрации Янпу, на которые обращает внимание издание, - создание первого для Хайнаня прямого трансконтинентального маршрута в области контейнерных перевозок. Благодаря ему остров будет играть ключевую роль в осуществлении регулярных поставок товаров из Южного Китая в Австралию и страны Океании, а также в обратном направлении.

Одновременно в Янпу идет активное формирование новой научно-исследовательской базы. В порту создана школа иностранных языков, где преподавание ведется по специальной интенсивной программе. Кроме того, в августе власти Хайнаня подписали соглашение о сотрудничестве с Университетом прикладных наук Билефельда (ФРГ), который стал первым в Китае иностранным вузом, открывшим свой филиал для обучения студентов по независимой зарубежной программе.

С июня данная таможенная зона начала заниматься регистрацией иностранных торговых судов. За несколько месяцев этой услугой воспользовались около 20 танкеров, сухогрузов и прочих морских транспортных средств.

Особая таможенная зона порт Янпу

Янпу играет ключевую роль в развитии транспортной сети Китая. В 2019 году ВВП этого экономического района, на территории которого постоянно проживают более 89 тыс. человек, превысил 26 млрд юаней ($3,7 млрд). В соответствии со "Всеобъемлющим планом по формированию нового интегрированного морского и сухопутного коридора" Госкомитета по делам развития и реформ КНР, к 2035 году этот порт превратится в ключевой пункт по распределению товаропотока из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году Янпу станет крупным региональным транспортным узлом, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров в год.