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"Аэрофлот" получил допуск на полеты на Сейшелы

Авиакомпания сможет осуществлять полеты на острова семь раз в неделю
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" получила допуск межведомственной комиссии на полеты на Сейшельские острова, следует из приказа Росавиации.

Как следует из текста приказа, авиакомпания сможет осуществлять полеты на острова семь раз в неделю. На данный момент полеты на Сейшельские острова российскими компаниями не осуществляются.

Всего Росавиация выдала авиакомпаниям допуск на 148 маршрутов. Среди них - допуски из регионов и Москвы в Танзанию для авиакомпании Azur Air и допуск из Москвы в Танзанию для Nordwind. Танзания - одно из немногих туристических направлений, полеты по которому сейчас официально разрешены.

С лета Россия частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, Эфиопию, а также на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.

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РоссияСейшельские Острова
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