Белозеров: мост на Сахалин будет построен, но вопрос в сроках

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мост на Сахалин точно будет построен, вопрос в реализации сроков проекта. Такое мнение высказал глава РЖД Олег Белозеров в ходе сессии на Первом Евразийском конгрессе.

"Будет построен. Вопрос - когда?", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока конкретных планов по строительству моста нет.

Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается много лет. Проработкой вопроса о его реализации президент РФ Владимир Путин поручал заняться кабмину в июле 2018 года.

О конгрессе

Первый Евразийский конгресс организован Евразийским банком развития (ЕАБР). Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциала экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.

ЕАБР - международный банк развития, учрежденный Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств - участников. Странами - участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз, который начал работу с января 2015 г., заменив собой ЕврАзЭС, входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, Молдавия имеет статус наблюдателя.